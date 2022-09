Aquaplaning: BMW kommt von der Straße ab

Totalschaden dürfte an einem BMW entstanden sein, dessen 51 Jahre alter Fahrer am Mittwochmorgen von der A 96 abgekommen ist. Der BMW-Fahrer war nach Angaben der Polizei kurz nach acht Uhr in Richtung Lindau unterwegs, als er zwischen Aitrach und Aichstetten in einen Platzregen geriet. Wegen der nassen Straße kam der 51-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hoch, durchbrach einen Weidezaun und kam neben der Autobahn zum Stehen. Während der Fahrer unverletzt blieb, entstand an seinem BMW ein Schaden, der auf rund 50 000 Euro geschätzt wird. Wie hoch der entstandene Schaden am Weidezaun ist, ist derzeit unbekannt.