Amüsantes Spiel auf der Theaterbühne Aichstetten

Bäuerliche Schwänke scheinen der Theatergruppe Aichstetten, die dieses Jahr zum 30. Mal ein Stück auf die Bühne bringt, wie auf den Leib geschneidert zu sein. Die Gruppe verfügt über ganz unterschiedliche Charaktere, darunter auch zwei junge Mitspielerinnen, mit denen sie die unterschiedlichen Rollen ausdrucksstark besetzen kann, wie sie am Samstagabend eindrucksvoll bewiesen.

Der Schwank „Urlaub auf dem Bauernhof“ von Wilfried Reinehr beginnt ruhig, man lernt die ersten Akteure kennen, allesamt gestandene und souverän aufspielende Akteure: Opa Oscar (Karl Birkle) als Kräutermischer, seine Schwiegertochter Hanna (Manuela Bentele), die zusammen mit der hellwachen Magd Lene (Ramona Wallenfels) und dem etwas schwerfälligen und tölpelhaften Knecht Martin (ein Paraderolle für Klaus Gaile) „Urlaub auf dem Bauernhof“, anbietet, allesamt äußerst unerfahren in diesem Metier.

Und so nimmt das Spiel Fahrt auf mit den gegensätzlichen Welten der Akteure. Gäste aus der Stadt reisen an, der Wurstfabrikant Franz Neumann (Jürgen Frener) mit seiner überkandidelten Frau Lotte (Stefanie Gärtner) und den beiden Töchtern aus erster Ehe Moni (Jenny Kreimes) und Vroni (Claudia Wahl) an und vermissen den gewohnten Urlaubskomfort in der bäuerlichen Herberge, was zu heitersten Szenerien führt. Gibt es doch kein WC im Haus, kein fließendes Wasser, Schlüssel gibt es keine, und die fehlenden Zimmernummern quittiert die Magd mit der süffisanten Bemerkung, die Zimmer brauchen keine, sie seien ja immer an der gleichen Stelle. Und als auch noch die zwei heiß aufspielenden Punker Charly (Martin Fürgut) und Bobby (Markus Dengler), Nachbarjungen der Urlaubsfamilie Neumann, sich wegen der Töchter zum Urlaub einfinden, schrillen bei Vater Neumann alle Warnglocken.

Köstliche Szenen ergeben sich mit den skurrilen Auswirkungen, als Opa Oscar als Begrüßungstrunk für jeden eine speziell gemischte Tinktur, vom Liebeselixier, Potenz-, Magen- bis Schlafmittel, verteilt und natürlich verwechselt. Besondere Würze in das Geschehen bringt die sich in der Nähe des Hofes herumtreibende Landstreicherin Trude (Marita Gaile) und mischt die brisanten Situationen noch zusätzlich gehörig auf, vor allem als sie sich mit Opa Oscar als angebliche Vertreterin des Altenheimes gegen die Abschiebung ins Altersheim verbündet und die Einweisung mit einem besonderen Verfahren zu verhindern weiß. Jetzt ist die Handlung so richtig in Schwung, die Spieler identifizieren sich meisterhaft mit ihren Rollen. Hervorragend der Rollenwechsel der beiden Punker, die sich in äußerst galante und bestens gekleidete junge Männer verwandeln, die Franz unbedingt mit seinen Töchtern verkuppeln möchte.

Vielerlei Seitenereignisse mit prickelnder und amüsant gespielter Situationskomik umgarnen die Haupthandlung, die sich spannungsreich dem Finale nähert. Dass zum Schluss der Opa im Haus bleiben kann, Moni und Vroni sich mit ihren „Punkern“ verloben dürfen und vieles mehr – das können die Besucher bei weiteren Aufführungen der Theatergruppe Aichstetten erleben. In einem fesselnden Zusammenspiel haben die Spieler den Schwank von Wilfried Reinehr zum Schwingen gebracht, sicher auch ein Verdienst des bewährten Spielleiters Wolfgang Müller und der zuverlässigen Souffleuse Monika Mitter. Alles verband sich zu einer witzigen mitreißenden Aufführung, für das sich die Besucher bei den Spielern, aber auch bei den Mithelfern mit riesigem Applaus begeistert bedankten.