Aitrach und Aichstetten wollen mehr Personal für Jugendarbeit

Mehr Personal für die Schulsozial- und Jugendarbeit in Aitrach und Aichstetten. Das beschlossen die Gemeinderäte auf einer gemeinsamen Sitzung am Mittwochabend im Aichstettener Haus der Vereine. Einen Vorbehalt gibt es allerdings noch.

Bislang beschäftigen die beiden Gemeinden gemeinsam in Julia Welsing eine Person als Kinder- und Jugendbeauftragte in Trägerschaft der St.-Anna-Stiftung. Seit 2008 nimmt sie diese 100-Prozent-Stelle ein, die sich zu je 50 Prozent in Schulsozialarbeit und offene Jugendarbeit aufteilt.

Im Laufe der Jahre wurde die Arbeit immer mehr, berichtete Julia Welsing nun den Gemeinderäten. Der Bedarf an Schulsozialarbeit an den beiden Grundschulen und der Werkrealschule wird immer größer, vor allem der an sogenannten Feuerwehreinsätzen, also schneller konkreter Hilfe. Für Präventionsangebote bliebe da kaum noch Platz. Und auch in der offenen Jugendarbeit, unter anderem mit Kindertreff für Grundschüler und dem Sommerferienprogramm, ist für Welsing nicht mehr alles zu stemmen. Zumal sie durch ihre beiden Arbeitsorte Aitrach und Aichstetten auch viel Zeit auf der Straße lassen musste.

2017 übernahm sie auf Bitte der Gemeinde Aitrach dort auch noch die Mittagsbetreuung, auch in Aichstetten soll diese nun kommen. „Für eine Person ist es jetzt definitiv nicht mehr machbar“, bilanzierte Julia Welsing am Mittwoch. „Zaubern oder ändern“, so hieß ihre Schlussfolgerung.

Fürs Ändern entschieden sich Verwaltungen in Absprache mit Julia Welsing und der St.-Anna-Stiftung. Und auch die Gemeinderäte aus Aitrach und Aichstetten sehen das so. Zumal beide Schulleiter, Katrin Pritzl (Aitrach) und Hartmut Forstner (Aichstetten), dies nachdrücklich unterstützen. „Es gibt immer mehr auffällige Erst- und Zweitklässler“, so Forstner, und auch Pritzl „würde mit offenen Armen jemanden aufnehmen, der wieder mehr Zeit mitbringen kann“.

Debattiert wurde in der gemeinsamen Sitzung letztlich nur darüber, welchen Umfang die neuen Stellen haben sollten. Die Verwaltungen schlugen statt der bisherigen 100-Prozent-Stelle zwei 80-Prozent-Stellen vor. Die 80-Prozent-Stelle teilt sich dabei in eine 50-Prozent-Stelle für die Schulsozialarbeit und eine 30-Prozent-Stelle für die offene Jugendarbeit. Die beiden Stelleninhaber/innen sollen jeweils fest für eine Gemeinde zuständig sein, aber auch eng miteinander arbeiten, um Synergieeffekte nutzen zu können.

Der Aitracher Gemeinderat Peter Beuter (SPD) brachte als erster zwei 100-Prozent-Stellen ins Spiel, was breite Unterstützung fand. Unter anderen Aitrachs Bürgermeister Thomas Kellenberger (CDU) bevorzugte dagegen zwei 80-Prozent-Stellen. Das sei zunächst ausreichend, um die Qualität zu halten, und aufstocken könne man in zwei, drei Jahren dann immer noch.

Auch angesichts dessen, dass Julia Welsing derzeit mit einer 80-Prozent-Stelle zufrieden wäre, einigte man sich als Kompromiss darauf, dass beide Stellen variabel mit 80 bis 100 Prozent ausgeschrieben werden. Wo Welsing und wo die zweite Person arbeiten, wurde dabei offen gelassen.

Der einstimmig gefasste Beschluss steht unter einem Vorbehalt: Die beiden Stellen für die Schulsozialarbeit müssen von Landkreis Ravensburg und Land Baden-Württemberg bezuschusst werden. Bislang erhalten die beiden Gemeinde zusammen insgesamt 16 350 von Land und Landkreis. Künftig, so die Rechnung von Aitrach und Aichstetten, sollte jede Gemeinde diese Summe erhalten. Den Gemeinden selbst entstünden durch die Aufstockung der Stellen jährliche Mehrkosten von jeweils rund 14 000 Euro.

Sollte der Landkreis und in der Folge auch das Land eine Förderung ablehnen, müsse neu diskutiert werden, kündigte Lohmiller an.