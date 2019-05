Aichstetter Tennisspieler feiern ihr 40-Jähriges

Die Tennisabteilung des SV Aichstetten wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. Das feiert sie am kommenden Wochenende 25./26. Mai. Sie lädt zu einem bunten Programm für jedes Alter ein.

Los geht es am Samstag um 20 Uhr, mit einer Jubiläumsparty für Jung und Alt. Der vereinseigene DJ Lalle werde in Tennisheim und Zelt einheizen, verspricht der SVA. Am Sonntag ist ab 10.30 Uhr ein Frühschoppen. Dabei werden die Kloimatzenbacher für die musikalische Unterhaltung sorgen. Für die kleinen Gäste ist ein Kinderprogramm organisiert. Mittags können sich die Besucher mit Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen versorgen und das Fest langsam ausklingen lassen. An beiden Tagen ist der Eintritt frei.

13. Januar 1979 gegründet

Die Tennisabteilung wurde am 13. Januar 1979 mit der Gründungsversammlung ins Leben gerufen, bei der Hans Erpenbach zum ersten Abteilungsleiter gewählt wurde. Gespielt wurde ab Frühjahr 1979 auf den Hartplätzen neben der Turnhalle. Der ursprüngliche Gedanke, dass Tennis als Sport hauptsächlich zur „Betätigung älterer Sportler“ gedacht war, änderte sich bald durch den Aufbau einer Herren-Mannschaft im Jahr 1985 und einer Damen-Mannschaft im Jahr 1987.

Wenn auch die Erfolge in den Anfangsjahren noch nicht so berauschend waren, wurde frühzeitig versucht, die Tennisabteilung durch entsprechenden Nachwuchs zu verstärken.

Sandplätze gebaut

Der stetige Anstieg der Mitgliederzahl und die Tatsache, dass man auf zwei desolaten Hartplätzen spielen musste, führten bald zum Wunsch nach zwei Sandplätzen. Josef Müller war es letztlich zu verdanken, dass nach zehnjährigem Kampf durch viele Instanzen im Juni 1990 mit dem Bau der ersten Sandplätze begonnen werden konnte. Bereits nach kurzer Zeit waren die ersten beiden Plätze dauernd überbelegt und die Anlage wurde im Jahr 1996 um zwei weitere Plätze erweitert.

Bald wurde auch der Wunsch nach einem Tennisheim laut. Die negativen Erfahrungen bei der Planung der ersten beiden Sandplätze saßen aber immer noch sehr tief. Um ähnlich lange Planungs- und Bauzeiten zu verhindern und um die Geduld der Tennisspieler nicht zu strapazieren, wurde unter der Leitung von Anton Schmid ein „portables Tennisheim“ in einer Rekordbauzeit erstellt.

Wunsch nach Vereinsheim

Bereits in diesem ersten Tennisheim wurden zahlreiche Siege gefeiert und viele unvergesslich gemütliche Stunden verbracht. Aber aufgrund der zunehmenden aktiven Mannschaften in der Tennis-Abteilung wurde der Wunsch nach einem größeren Vereinsheim mit eigenen Anlagen immer größer.

Im Herbst 1997 wurde der Bauantrag für das Tennisheim eingereicht und im März 1998 wurde in einer „Hau-Ruck-Aktion“ das alte Tennisheim mit Hilfe eines Autokrans versetzt. Jetzt stand dem Grundstein des neuen Tennisheims nichts mehr im Weg. Mit viel Eigenleistung, persönlichem Einsatz und großer Unterstützung mehrerer Firmen und Sponsoren wurde das heutige Tennisheim aufgebaut. Es steht noch heute für einen Ort der Gemeinschaft, geselligen Stunden und sportlichen Erfolge.

Die Tennis-Abteilung Aichstetten ist mittlerweile auf mehr als 150 Mitglieder gewachsen und ist dieses Jahr mit neun Mannschaften in der Verbandsrunde aktiv (vier im Bereich Jugend, drei im Bereich Aktive, zwei im Bereich Senioren).