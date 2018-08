Aichstetter Senioren feiern bei Sommerwetter

Vor dem Pfarrstadel in Aichstetten hat am Freitag das siebte Sommerfest der Senioren stattgefunden. Bei herrlichem Sommerwetter begrüßten Max Schwenk und Pfarrer Ernst-Christof Geil, die zahlreich erschienen Gäste. Während eines unterhaltsamen und abwechslungsreichen Nachmittags wurden die Gäste von den Frauen vom Seniorenteam mit Kaffee, selbst gebackenem Kuchen und Steaks und Würstchen verwöhnt. Neben dem kulinarischen Genuss gab es auch Fotos vom alten und neuen Aichstetten zu sehen und Martin Neidhardt beantwortete die eine oder andere Frage zu den Örtlichkeiten auf den ausgestellten Fotos. Die „Achtaler Musikanten“ sorgten für zünftige Musik und nach dem ein oder anderen Gläschen endete am frühen Abend ein gut organisiertes und harmonisch verlaufenes Sommerfest.