Aichstettener Jugendwehr ist 24 Stunden im Einsatz

24 Stunden im Dienst waren zwölf Mitglieder der Jugendfeuerwehr Aichstetten bei ihrem Berufsfeuerwehrtag.

Nach dem Aufbau der Feldbetten wurden die Jugendlichen auf die verschiedenen Fahrzeuge der Feuerwehr Aichstetten aufgeteilt, um bei einem möglichen Einsatz ausrücken zu können. Während des Abendessen ertönte die Alarmsirene: Kleintierrettung am Dorfgemeinschaftshaus in Altmannshofen. Dabei konnten die Katze vom Baum und die Enten aus dem Gully rasch gerettet werden, geht aus dem Bericht der Aichstettener Wehr hervor.

Landeplatz ausleuchten

Kurz vor 20 Uhr kam es zum nächsten Alarm. In Stockbauren sollte ein Rettungshubschrauber landen. Dafür mussten die Jugendlichen den Landeplatz markieren, ausleuchten und einen dreifachen Brandschutz sicherstellen. Aufgrund der Witterung musste der Hubschrauber dann jedoch leider einen anderen Landeplatz ansteuern. Nachdem die Löschfahrzeuge wieder erfolgreich bestückt worden waren, klang der Abend mit verschiedenen Brettspielen ruhig aus.

Die Nachtruhe fand ein abruptes Ende. Um 6 Uhr ertönte die Sirene aufgrund eines ausgelösten Rauchwarnmelders in der Turnhalle. Noch etwas verschlafen wurde das Objekt bei strömendem Regen angefahren. Nach vollständigem Erkunden unter Atemschutz konnte kein Rauch im Innenraum festgestellt werden.

Mit Heuwehrgerät

Kurz nach dem Frühsport ertönte die Sirene erneut. Diesmal wurde die Jugendfeuerwehr in die Hauptstraße alarmiert, wo ein Heustock sich zu entzünden drohte. Gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Reichenhofen wurden Temperaturmessungen durchgeführt, eine Riegelstellung zu angrenzenden Objekten aufgebaut und ein Heuwehrgerät in Stellung gebracht, welches die heiße Luft dem Heu mit einem Gebläse entzog.

Im Feuerwehrgerätehaus angekommen wurden die Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht und verschiedene Aufgaben in der Werkstatt erledigt. Um 12.50 Uhr erfolgte die Alarmierung gemeinsam mit den Jugendfeuerwehren Aitrach und Reichenhofen zu einem schweren Verkehrsunfall an den Bauhof. Dort musste eine eingeklemmte Person unter einem Pkw mithilfe von Luftkissen befreit werden. Weitere Personen galten als vermisst, welche jedoch durch eine großangelegte Personensuche schnell gefunden und an den Rettungsdienst übergeben werden konnten.

Der größte Einsatz

Gegen 14.45 Uhr erfolgte nun die Alarmierung zum letzten und größten Einsatz. Gemeinsam mit den Jugendfeuerwehren Aitrach, Leutkirch Stadt und Reichenhofen wurden die Jugendlichen zu einem Dachstuhlbrand zum Haus der Begegnung in die Aichstettener Schulstraße alarmiert. Während die Aichstettener unter Atemschutz zwei vermisste Personen suchte und rettete sowie im Innenangriff den Brand bekämpfen musste, sorgten die anderen Feuerwehren für eine Wasserversorgung für den Außenangriff und die Drehleiter aus Leutkirch.

Mit mehreren Rohren im Innen- und Außenangriff sowie der Drehleiter mit Monitor konnte der Dachstuhlbrand rasch gelöscht und Feuer schwarz an die Leitstelle gemeldet werden. Zahlreiche Zuschauer, darunter aktive Kameraden der Feuerwehr Aichstetten und Leutkirch, zeigten sich sichtlich beeindruckt über die starke Leistung und gute Zusammenarbeit der Jugendlichen.

Mit allen Wehren zurück am Gerätehaus fand der Berufsfeuerwehrtag mit Getränken und Eis seinen Ausklang. Die Leutkircher Feuerwehr hatte dabei noch eine Überraschung vorbereitet. Jeder der Lust hatte konnte einmal mit der Drehleiter hoch hinausfahren und über die Dächer von Aichstetten blicken.