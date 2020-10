Aichstettener Gemeinderat tagt

Die nächste Sitzung des Aichstettener Gemeinderat findet am Mittwoch, 14. Oktober, um 20 Uhr in der Dorfhalle Altmannshofen (Laubener Weg 4) statt.

Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils stehen folgende Punkte: 1. Errichtung Kinderkrippe im bisherigen Grundschulgebäude (Schulstraße 5), - Beauftragung Planung Außenbereich; 2. Künftige Nutzung des bisherigen Grundschulgebäudes (Schulstraße 5); 3. Einrichtung einer Stelle „Seniorenbeauftragter“ in Teilzeit; 4. Entwicklung eines Konzepts für die künftige Nutzung und den künftigen Betrieb des Jugendcontainers; 5. Auflassung und Rückbau des Bahnübergangs Aichstetten-Friedenstraße durch Neubau eines Seitenweges, - Zustimmung der Gemeinde zur Ausführungsplanung; 6. Haushaltsplan 2021, - Prioritätenliste; 7. Widmung Flurstück 410/27 Gemarkung Aichstetten (Bahnhofsvorplatz); 8. Bauvoranfrage, - Anbau an ein Einfamilienwohnhaus; Aichstetten, Flurstück 377/4, Primelweg 2; 9. Bekanntgabe von Beschlüssen, die vom Gemeinderat im Umlaufverfahren beziehungsweise in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, - Baugesuch - Sanierung Wohngebäude, Ausbau Dachgeschoss und Einbau von Gauben; Aichstetten, Flurstück 31, Schulstraße 27 / Baugesuch - Aufstockung der Bestandsgarage und Einbau von Dachgauben in bestehendes Wohnhaus sowie Anbau einer Garage; Aichstetten, Flurstück 380/11, Rosenstraße 4 / Baugesuch - Neubau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle (Rundbogenhalle); Aichstetten, Flurstück 446, Stockbauren 81 / - Baugesuch - Erweiterung eines bestehenden Einfamilienwohnhauses; Aichstetten, Flurstück 89/3, Edelweißstraße 7 / - Baugesuch - Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage; Aichstetten, Flurstück 1032/7, Eibenweg 8 / - Baugesuch - Anbau Balkon an bestehendes Wohnhaus; Aichstetten, Flurstück 77/2, Hochstraße 29 und Hochstraße 29/1 / - Baugesuch - Altersgerechter An- und Umbau an bestehendes Wohnhaus; Aichstetten, Flurstück 131/8, Inselstraße 18 / - Baugesuch - Neubau eines Bungalow mit Garage; Aichstetten, Flurstück 1033/30, Lärchenstraße 35 / - Baugesuch - Einbau einer Schleppdachgaube und von zwei Balkonen mit Außenaufgang; Aichstetten, Flurstück 379/2, Rosenstraße 2 / - Baugesuch – Anbau einer Hobbywerkstatt an bestehendes Wohnhaus; Aichstetten, Flurstück 141/4, Gerberstraße 6 / - Baugesuch – Abriss und Neubau Einfamilienhaus mit zwei Wohneinheiten; Aichstetten, Flurstück 140/1, Gerberstraße 1 / - Gemeindebauhof – Stellenbesetzung Bauhofarbeiter / - Absage Dorffest 2021 / - Grundschule Aichstetten (Hardsteiger Straße 18) – Beauftragung Asphaltierungsarbeiten im Bereich der Buswendeplatte; 10. Anfragen und Anregungen zu Gemeindeangelegenheiten; 11. Sitzungsprotokolle.