Aichstettener Fußballer erhalten Übergangsdomizil

Die Fußballer des SV Aichstetten werden keinen Vereinsraum an die bestehende Hütte am Sportplatz anbauen. Sie werden stattdessen als Zwischenlösung den Außengeräteraum der Turn- und Festhalle erhalten.

Das ist das Ergebnis der Diskussion im Arbeitskreis, der sich aus Vertretern von Sportverein, Gemeinderat und Anwohner zusammengesetzt hat. Die Anwohner hatten den Anbau wegen großer Bedenken zu Lärmbelästigung abgelehnt. Um den örtlichen Frieden nicht zu gefährden, haben die Fußballer von ihren Plänen Abstand genommen.

Die Diskussion über das Für und Wider des Vereinsraums sei „ein Lackmustest, wie wir miteinander umgehen“, so Bürgermeister Dietmar Lohmiller im Gemeinderat. Er begrüßte die nun getroffene Entscheidung. Die Zwischenlösung mit dem Außengeräteraum, der zusätzlich eine Schallschutzwand erhält, bezeichnete der Bürgermeister als „ersten Schritt, die Situation für alle zu verbessern“.

Die Zwischenlösung ist auf drei Jahre befristet. In dieser Zeit muss der Sportverein eine andere Lösung gefunden haben. Im Gespräch sind unter anderem ein Anbau an das Sport- und Tennisheim oder ein Neubau in dessen Nähe.

Dass es dem Sportverein seit vielen Jahren nicht gelungen ist, eine Lösung zu finden, rief im Gemeinderat neuerlich Kritik hervor. „Aber wir nehmen nun erst einmal Druck aus dem Kessel, und wenn alle mit dieser Zwischenlösung leben können, ist das für mich okay“, drückte Erwin Kling (CDU) die Mehrheitsmeinung aus.

Sieben Gemeinderäte und Bürgermeister stimmten für die Zwischenlösung, drei (die Freien Wähler Leonhard Stölzle, Josef Müller und Hartmut Forstner dagegen).