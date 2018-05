Aichstettener Eltern schreiben an Kultusministerin

Mit einem offenen Brief haben sich Aichstettener Eltern an die Kultusministerin von Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann, und den Regierungspräsidenten des Regierungspräsidiums Tübingen, Klaus Tappeser, gewandt. Sie setzen sich darin für den Erhalt der Werkrealschule Eichenwaldschule ein.

„Im Namen des Elternbeirats und der betroffenen Eltern der Eichenwaldschule Aichstetten“ erinnert darin Irene Krauß als Unterzeichnerin an „die steigenden Zahlen der nachkommenden Jahrgänge, praktizierte Inklusion und die optimalen Bildungschancen auch für benachteiligte Kinder“ als wichtigste Gründe, die für die Schule sprechen.

„Mit diesem Appell möchte ich an den Auftrag erinnern, den Sie als Politiker von uns Bürgern erhalten haben: sich mit Herz und Verstand für die Menschen einzusetzen. Gesetze sind kein starres Konstrukt, sondern ein Rahmen, den es mit Leben zu füllen gilt“, heißt es in dem Brief. Eine kleine Schule wie Aichstetten habe auch über die Gemeindegrenzen hinaus einen Wert, der sich nicht anhand von Schülerzahlen bei der Schulanmeldung bemessen lasse.

„Wir sehen es auch als eine Aufgabe der Politik, deutlich zu machen, dass Werkrealschulen kein Abstellgleis darstellen, sondern dass schwächere Schüler dort optimal gefördert und auf eine tolle berufliche Zukunft vorbereitet werden. Eine so engagierte Schule wie die Eichenwaldschule mit ihren vielen Projekten, AGs und Kooperationen zu erhalten, wäre da ein deutliches Zeichen.“

Die Regierung dürfe das Augenmerk nicht ausschließlich auf die großen Leistungsträger legen, mahnen Krauß und ihre Mitstreiter, sondern ganz besonders auch auf die Basis. „Die Schüler der Eichenwaldschule werden in Zukunft wichtige Rollen in unserer Gesellschaft spielen, egal, ob sie eines Tages unser Haus bauen, unsere Brötchen backen, unser Auto reparieren oder ob sie nach Schulabschluss doch noch eine höhere Ausbildung anstreben.“

In dem offenen Brief wird schließlich nochmals die Unterstützung der Gemeinde, die klare Position des Gemeinderats und der betroffenen Eltern, die die Schulanmeldungen für das kommende Jahr nicht zurücknehmen wollen, erinnert. „Wir bitten Sie deshalb höflich um das Erteilen einer Ausnahmegenehmigung und sich dafür einzusetzen, dass die Fortführung von Schulen zukünftig nicht mehr allein von den Schülerzahlen der 5. Klassen abhängen darf, sondern sich auch auf die Entwicklung in den höheren Klassenstufen beziehen muss“.