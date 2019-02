Aichstettener Bürgerliste nominiert Ratskandidaten

18 Frauen und Männer treten bei der Gemeinderatswahl in Aichstetten am 26. Mai an. Die neu formierte Bürgerliste nominierte sie am Dienstagabend.

Eine historische Versammlung sei es, sagte Leonhard Stölzle zur Begrüßung. Erstmals werde es in Aichstetten eine gemeinsame Liste von CDU und Freien Wählern geben. Beide hatten im Vorfeld befürchtet, nicht genügend Kandidaten zu finden und sich daher zusammengeschlossen. Stölzle betonte, „dass im Gemeinderat noch nie Fraktionszwang geherrscht hat, sondern immer nach der Sache entschieden wurde“.

Die Bürgerliste war erfolgreich. „Unsere erste Bürgerversammlung war noch recht mau, aber danach haben wir durchs Schwätzen mit den Leuten doch noch genug Interessenten gefunden“, so Josef Gretzinger (CDU) erfreut.

17 der 18 Kandidaten kamen am Dienstag in den Sitzungssaal des Rathauses, um die Liste zu erstellen. Auch zwölf interessierte Bürger fanden sich ein. Die Listenplätze der von der Versammlung einstimmig gewählten Kandidaten wurden per Losverfahren vergeben, wobei die Plätze 1, 4, 7, 10 und 13 für die fünf Kandidatinnen reserviert wurden.

Die Liste sieht damit wie folgt aus: 1 Daniela Krämer, 2 Hartmut Forstner, 3 Harald Sauter, 4 Claudia Franzesko, 5 Leonhard Stölzle, 6 Stefan Waizenegger, 7 Sigrid Rabus, 8 Anton Gronmaier, 9 Erwin Kling, 10 Gabriele Carafa, 11 Jürgen Frener, 12 Jörn Sandrock, 13 Julia Binder-Hoffmann, 14 Josef Gretzinger, 15 Reiner Sachs, 16 Ingmar Stöhr, 17 Ronny Wagner, 18 Reinhard Oelhaf.

„Die Aichstettener haben eine sehr gute Auswahl“, so Gretzinger. Der neue Gemeinderat habe dabei Entscheidungen zu fällen, die für Jahrzehnte richtungsweisend seien, so der CDU-Chef weiter, und zählte Rathaus, Hauptstraße, Schule und Adler-Areal als Themen auf.

Zwölf Mitglieder hat der Aichstettener Gemeinderat. Vier bisherige Gemeinderäte treten nicht mehr an: Josef Müller, Lothar Keck, Robert Bettrich und Rudolf Peiker.