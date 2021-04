Aichstetten richtet Teststation ein

Auch die Gemeinde Aichstetten wird ihren Bürgerinnen und Bürgern nun eine Corona-Schnellteststation anbieten. Wie die Kommune in ihrem Amtsblatt mitteilt, gibt es zunächst zwei Termine in der örtlichen Turn- und Festhalle. Diese sind am Freitag, 23. April, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr sowie am Samstag, 8. Mai, von 13 bis 16.30 Uhr.

Die Teststation wurde gemeinsam mit der Aitracher Iller-Apotheke organisiert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen ist neben einem gültigen Personalausweis der mit den persönlichen Angaben ausgefüllte Vordruck „Bescheinigung Antigentest“ in zweifacher Ausführung. Dieser Vordruck kann online unter www.aichstetten.de ausgedruckt werden und ist in Papierform auch im Rathaus Aichstetten und in der Iller-Apotheke erhältlich.