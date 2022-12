Adventsfeier im Kindergarten St. Michael in Aichstetten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag, 15. Dezember durften wir im Kindergarten St. Michael zu einer Adventsfeier begrüßen, die wir im Turnraum des Kindergartens veranstalteten.

Nach der Begrüßung durch die Kindergartenleitung wurden gemeinsam Adventslieder gesungen. Für die Kinder wurden anschließend kreative Angebote in den Gruppenräumen angeboten, die auch sehr gerne angenommen wurden. Für die Verpflegung gab es Kaffee, Getränke und Selbstgebackenes von den Eltern. Während die Kinder fleißig bastelten und einem Weihnachtsmärchen lauschten, hatten die Eltern die Möglichkeit, bei einem gemütlichen Beisammensein ins Gespräch zu kommen.

Die Weihnachtszeit ist auch eine Zeit der Orientierung, es werden Werte vermittelt und traditionelle Bräuche weitergegeben und gepflegt. Dazu zählt auch, dass wir an Weihnachten an Menschen denken, denen es nicht so gut geht. Um das mit den Kindern aktiv zu erleben, entwickelten wir gemeinsam mit dem Elternbeirat die Idee, für den Tafelladen in Leutkirch Sachspenden zu sammeln, die wir während der Adventsfeier übergeben. Es kamen Mitarbeiter des Tafelladens (Herr Kornjak und Frau Keck) und übernahmen mit sehr vielen Dankesworten die zahlreichen Spenden.