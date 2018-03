66-Jähriger wird bei Frontalcrash verletzt

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der L 260 von Altmannshofen in Richtung Aichstetten ereignete. Wie die Polizei berichtet, geriet ein 86-jähriger Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fiat. Durch den Aufprall wurde der 66-jährige Fahrer des Fiats leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

