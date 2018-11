Die Polizei hat am Mittwochabend einen 33-jährigen VW-Fahrer am Eurorasthof in Aichstetten kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass dem Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Außerdem war dem 33-Jährigen bereits zuvor der Führerschein entzogen worden, heißt es im Polizeibericht. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.