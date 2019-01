30-Jähriger wird mit Schneeschaufel ins Gesicht geschlagen

Die Polizei sucht noch Zeugen zu einer Prügelei, die sich am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in der Hochstraße ereignet hat. Laut Polizei befanden sich drei Männer im Alter von 28, 30 und 31 Jahren auf dem Nachhauseweg von einer Veranstaltung in Richtung Bahnhof. Dabei trafen sie auf einen 22-Jährigen, der sie nach deren Schilderungen grundlos beschimpfte. Hierdurch kam es zunächst zu einem verbalen Streit, in den sich ein hinzukommender 28-jähriger Freund des 22-Jährigen einmischte und mit dem Stiel einer Schneeschaufel in das Gesicht des 30-Jährigen schlug. Im weiteren Verlauf der Prügelei soll auch ein Backstein zum Einsatz gekommen und auf dem Boden liegende Beteiligte getreten worden sein. Zwei Beteiligte mussten mit Prellungen und einer Kopfplatzwunde ärztlich versorgt werden. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880, nach Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können.