25-Jährige überschlägt sich mit Auto

Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Pkw mit wirtschaftlichem Totalschaden sind die Folgen eines Unfalls am Montag gegen 13.30 Uhr in der Allgäustraße in Altmannshofen. Eine 25-jährige VW-Lenkerin war laut Polizeibericht in Richtung Leutkirch unterwegs, als sie im Ortskern von Altmannshofen aus unbekannter Ursache gegen einen Betonpoller fuhr und sich ihr Fahrzeug daraufhin überschlug. Auf dem Dach kam es mitten auf der Fahrbahn zum Liegen und versperrte die komplette Straße. Die Autofahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.