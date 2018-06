23-Jährige prallt gegen Leitplanke

Ein Gesamtsachschaden von geschätzten 3500 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag gegen 17.45 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Aichstetten. Dies teilt die Polizei mit. Ein 76-jähriger Fahrer eines Toyota Yaris fuhr in Richtung Memmingen und wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen, ohne sich offensichtlich um den nachfolgenden Verkehr zu kümmern. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog eine hinter dem 76-Jährigen fahrende 23-Jährige ihr Auto nach links und prallte gegen die Mittelleitplanke. In der Folge geriet ihr Peugeot ins Schleudern und beschädigte insgesamt acht Elemente der Mittelleitplanke. Verletzt wurde keine der beteiligten Personen. Der Peugeot konnte nicht mehr weiterfahren.