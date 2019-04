1074 Stunden Hilfe für Senioren in der Gemeinde

Mehr als 1000 Stunden an Hilfeleistungen kamen im Geschäftsjahr 2018 zusammen, berichtet der Vereinsvorsitzende der Seniorengenossenschaft Aichstetten, Josef Müller, auf der Hauptversammlung. Sie seien Beweis dafür, dass Menschen ihren Alltag zu Hause und in vertrauter Umgebung leben können und dürfen, schreibt der Verein in seinem Bericht über die Versammlung. Denn Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen werde in Zukunft immer nötiger.

Müller ließ die Entwicklung des Vereins und das abgelaufene Jahr Revue passieren. Die steigenden Zahlen der Inanspruchnahme zeige auf, dass das Konzept der Seniorengenossenschaft mit den angebotenen Hilfeleistungen angenommen wurde und somit einen großen Stellenwert in der Gemeinde besitzt. Die Mitgliederzahl ist auf 150 Personen angestiegen. Josef Müller betonte, dass auch jüngere Menschen geworben werden sollten, um dem Leitmotiv der Gemeinschaft gerecht zu werden.

Von den 21 angebotenen Hilfeleistungen durch die Seniorengenossenschaft nehmen die Fahrangebote zum Arzt oder ins Krankenhaus mit 195,5 Stunden, Betreuungen und Pflege mit 247 Stunden sowie Haushaltshilfe mit 419 Stunden den meisten Raum ein. Die aufgewendete Bürozeit in der Kontaktstelle der Genossenschaft weist mit 140 Stunden eine steigende Tendenz an. Müller gab auch zu bedenken, dass in den kommenden Jahren auf die Gemeinde größere Aufgaben und Anforderungen zukommen werden.

Nach dem Kassenbericht von Hildegard Löchle und dem Bericht der Kassenprüfer wurde der Vorstand entlastet. Bürgermeister Dietmar Lohmiller erwähnte im Grußwort neben seinen Dankesworten für die geleistete Arbeit der Mitglieder auch, dass die Aufgaben und Anforderungen in der Zukunft jederzeit ergebnisoffen und mit der nötigen Sorgfalt von Seiten der Gemeinde betrachtet und bei etwaigem Bedarf auch umgesetzt werden. Freiwerdende Räumlichkeiten könnten jederzeit zu Begegnungsstätten werden. Hierzu ist auch die breite Öffentlichkeit eingeladen Ideen einzubringen und sie mit umzusetzen.

Lohmiller übernahm die Leitung der Vorstandswahl. Als Vorsitzender wurde Josef Müller wiedergewählt. Als dessen Stellvertreter fungieren in Zukunft Lothar Deyringer – er folgt auf Herman Kirner, der das Amt bis 2019 inne hat – und Wolfgang Deyringer. Schriftführer ist Richard Tritschler, Kassiererin bleibt Hildegard Löchle. Beisitzer sind Brunhilde Bergerhofer, Gunter Ernst, Heidi Stehmer und Andrea Reich. Die Kasse prüfen Walburga Bentele und Lothar Keck.

Vorsitzender Josef Müller bedankte sich mit einem Präsent bei Hermann Kirner für seine geleistete Arbeit für die Seniorengenossenschaft. Generationenberater Lothar Keck erläuterte in seinem Vortrag die Wertigkeit von Vollmachten.