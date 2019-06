Überholt, gebremst und Fahrerflucht:Polizei sucht zeugen eines Unfalls

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines weißen VW-Bus, Modell T 5. Dieser hat, so teilen die Beamten mit, einen Unfall am Sonntag gegen 7.30 Uhr auf derAutobahn 96 Richtung Lindau in Höhe Aichstetten verursacht.

Der gesuchte Fahrer des weißen VW-Bus überholte demnach einen Lastwagen und bremste, nachdem er wieder vor diesem auf die rechten Spur eingeschert war. Der Fahrer des Lastwagens bremste daraufhin, um ein Auffahren zu verhindern, ebenfalls stark ab und wich nach rechts aus. Dabei kam der Lastwagen von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und der Anhänger wurde von der Leitplanke, die dort beginnt, ausgehebelt und kippte um.

Der Sattelzug kam nach einigen Metern auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter in Richtung Lindau.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem weißen VW-T5-Bus geben können, und bitten diese, das Verkehrskommissariat Kißlegg, Telefon 07563 / 90990, zu informieren.