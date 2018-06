Unbekannte schießen auf Katzen

Drei Fälle, in denen ein unbekannter Täter auf Katzen schoss, sind der Polizei nun aus Adrazhofen bei Leutkirch gemeldet worden.

Am Freitag, 4. April, fand die Besitzerin ihr Tier verletzt mit baumelndem linkem Vorderfuß hinter ihrem Haus. Der Tierarzt stellte fest, dass jemand zweimal auf die Katze geschossen hatte und diese sowohl am linken Mittelfuß (Bruch von Elle und Speiche) als auch im Schulter-/Halsbereich getroffen hatte. In einem anderen Fall wurde eine Katze am Bauch getroffen. Beide Tiere überlebten.

Den Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei der Waffe um ein Luftgewehr gehandelt haben.

Wie der Polizei in diesem Zusammenhang nachträglich gemeldet wurde, schoss vermutlich derselbe Täter vor ungefähr einem Jahr auf eine andere Katze und verletzte diese an der rechten Wange.

Der Polizei wurden seit dem Jahr 2011 insgesamt fünf gleichgelagerte Sachverhalte angezeigt. Festzustellen sei dabei eine Häufung in Adrazhofen.

Personen, die Hinweise zur Ermittlung des Täters geben können, können sich an das Polizeirevier Leutkirch wenden, Telefon 07561/84883333.