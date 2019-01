Zweiter Anlauf der Sternsinger in Achberg ist ein voller Erfolg

Wegen dem Schneechaos konnten die Sternsinger in Achberg am Dreikönigstag nicht umherziehen und die Häuser besuchen. Deshalb startete die katholische Kirchengemeinde einen zweiten Anlauf: Am vergangen Sonntag kamen alle Beteiligten noch einmal, um die Sternsingeraktion durchzuführen. Dabei sammelten die Kinder laut einer Pressemitteilung eine Spendensumme von knapp 8000 Euro für die Kinder in Forestal, Bolivien und Ndanda, Tansania. Bei Schneeregen machten sich die sechs Sternsingergruppen laut Mitteilung mit ihren Begleitern auf den Weg. Bis zur Mittagspause waren die Gewänder der Könige durchnässt, die Kronen aufgeweicht und die Jacken, Stiefel und Socken triefend nass. Viele hatten vorsorglich trockene Kleider zum Wechseln mitgebracht. Gestärkt durch das Essen des Verpflegungsteams brachen die Sternsinger nachmittags zu den restlichen Achberger Häusern auf. In der Mitteilung hebt das Katholisches Pfarramt hervor, dass alle Kinder trotz des widrigen Wetters den ganzen Tag dabei blieben. Foto: Sylvia Manz