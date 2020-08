Wirthwein tritt für Landtag an

Einstimmig haben die Mitglieder der Freien Wähler im Wahlkreis Wangen den aus Achberg stammenden Landesvorsitzenden ihrer Partei, Klaus Wirthwein, zu ihrem Wahlkreiskandidaten für die bevorstehende baden-württembergische Landtagswahl im März 2021 nominiert.

Wirthwein erläuterte in der Kletterhalle in Achberg seine politischen Ambitionen und welche Herausforderungen er bei seiner Wahl in das Stuttgarter Parlament angehen werde. Vorrangig wolle er sich für freie Kindergartenplätze wie in Hessen und Bayern einsetzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch unterstütze er seit knapp drei Jahren die Elterninitiative G 9. Ein Dorn im Auge ist Wirthwein auch die neue Landesheimbauverordnung, die er für „völlig fehlgeleitet“ hält. Sie führe zur Schließung vieler bestens geführter Seniorenheime. Das ist für ihn „ein politisch zu verantwortender Bankrott“, schreibt die baden-württembergische Landesvereinigung der Freien Wähler.

In seiner Nominierungsrede unterstrich Wirthwein, der auch Mitglied des Achberger Gemeinderats ist, noch einmal das klare Ziel der Freien Wähler, in allen 70 Wahlkreisen Baden-Württembergs anzutreten. „Unser Leitsatz“, so Wirthwein, „lautet weiter 70 für sieben Prozent“. Mit den Vorbereitungen für die Landtagswahl sieht sich die FW-Landesvereinigung im Zeitplan.