Wenn Gemeinderäte zu spät kommen: Achberger Gremium ist nicht beschlussfähig

Seit 28 Jahren sitzt Gerold Nuber im Gemeinderat Achberg, in dem er damit dienstältestes Mitglied ist. Das aber hat er in all den Jahren nicht erlebt: Die auf 19 Uhr angesetzte Sitzung konnte nicht beginnen. Denn das Gremium war nicht beschlussfähig.

Außer Nuber waren nur Bürgermeister Tobias Walch, dessen Stellvertreter Manfred Vogler, Klaus Wirthwein und Brigitte Hartmann anwesend. Damit fehlte eine Person. Somit konnte der Bürgermeister zu Beginn keine Beschlussfähigkeit feststellen und die Abarbeitung der recht umfangreichen Tagesordnung nicht beginnen. Es begann ein intensiver Nachrichtenaustausch per Smartphone.

Nach und nach füllen sich die Plätze

Zwei Mitglieder des Gemeinderates hatten sich schon im Vorfeld beim Bürgermeister abgemeldet. Anne Reischmann war es schließlich, die signalisierte, dass sie auf dem Weg sei. Sie erlöste die Anwesenden um 19.10 Uhr, so dass die Sitzung beginnen konnte. Im Fünf-Minuten-Takt trafen dann auch Heidi Herzog, Dan Oprisan und Matthias Kaeß ein. „Ich war fest davon überzeugt, dass es erst um 19.30 Uhr los geht“, entschuldigte sich Heidi Herzog.