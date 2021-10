Zwei Konzerte nehmen Familien auf Reisen um die Welt und durch das Weltall mit

Ein besonderes Highlight in Schloss Achberg sind die beiden Familienkonzerte im Oktober: Kinder dürfen sich auf musikalische Expeditionen um die Welt und durch das Weltall begeben.

Kinder dürfen Instrumente zum Klingen bringen

In der „Reise um die Welt“ am Sonntag, 10. Oktober, um 15 Uhr erzählt und gezupft von der Harfenistin Silke Aichhorn, erklingt Musik aus verschiedenen Ländern. Wie wäre es, die Welt einmal auf einem fliegenden Teppich zu umrunden? Große und kleine Musikfreunde können sich ein Land auf dem Globus aussuchen und sich von der Harfenistin nach Brasilien, Russland, Amerika, nach Asien und Afrika mitnehmen lassen. Die Kinder dürfen dabei noch ein paar Rätsel lösen und bringen selbst Instrumente zum Klingen. Das Familienkonzert lädt zum Mitmachen und Träumen, zum Erforschen und Entdecken, zum Erkennen und Verstehen ein. Das Konzert ist ein Kooperationsprojekt im Rahmen der Interkulturellen Woche, die – unter dem Motto „#offen geht“ – ein lebendiges Zeichen dafür ist, wie es gelingen kann, dass Menschen zusammen wachsen und gut zusammen leben.

Publikum bekommt tiefe Einblicke in den Weltraum

Einen gebührenden Abschluss der diesjährigen Kultursaison in Schloss Achberg bietet das Familienkonzert „Mit Gulliver zu den Sternen“ am Sonntag, 24. Oktober, um 15 Uhr. Hier begibt sich das Ensemble Amarilli auf eine musikalische Expedition zu den Sternen. Mit kleinen und großen Flöten, einer historischen Viola da Gamba und Trommeln spielt das Ensemble mittelalterliche Musik über Telemann bis hin zu modernen „Sternenstücken“.

Am Rand von Raum und Zeit bewegen sich der Gaukler Gulliver und William Herschel in weit entfernte Galaxien. William Herschel war Musiker und Astronom und durchforstete den Himmel mit seinen selbstgebauten Teleskopen. Auf der Suche nach Sternen und neuen Welten entdeckte er etwa den Uranus. Mit seinen innovativen Fernrohren verschaffte er der Menschheit tiefe Einblicke in den Weltraum und verhalf Zeitgenossen, wie zum Bespiel Joseph Haydn, ihren Horizont zu erweitern. Herschel zieht den Gaukler Gulliver und das Publikum in seinen Bann und bringt ihnen seine Welt näher. Das Konzert richtet sich an Kinder ab fünf Jahren und alle Junggebliebenen.

Für Konzerte sind noch Karten erhältlich

Für beide Konzerte gibt es noch Karten. Der Eintritt kostet jeweils 9 Euro pro Person. Konzerttickets und Auskünfte zur Veranstaltung sind telefonisch unter 0751/859510 oder per E-Mail an: info@schloss-achberg.de erhältlich. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung des aktuellen Hygienekonzepts statt. Wir bitten die aktuellen Hinweise auf der Website zu beachten oder telefonisch zu erfragen. Weitere Informationen auf der Internetseite: www.schloss-achberg.de.