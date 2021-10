Voltigiererinnen legen Abzeichenprüfungen ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 09.10.2021 fand in Wolfegg eine Abzeichenprüfung im Voltigiersport statt. Die Reitergruppe Neuravensburg war dort mit 15 jungen Sportlerinnen, sowie Longenführerin Roswitha Ehrle und den Pferden Quintus und Flo vertreten. Vielen Dank an Familie Kleinhans, die ihr Pferd zur Verfügung gestellt hat. Folgende Abzeichen wurden erfolgreich abgelegt (VA = Voltigierabzeichen):

Pferdeführerschein Umgang von Natascha Vogel, Anni Kleinhans, Leonie Reißle, Franzi Bernhardt und Anne Vogler. VA 4 (A-Pflicht im Galopp) von Natascha Vogel. VA 5 (E-Pflicht im Galopp) von Anni Kleinhans, Franzi Bernhardt und Anne Vogler. VA 7 (fünf Übungen im Galopp und eine Doppelübung im Schritt) von Elena Fischer. VA 9 (zwei Übungen im Galopp, vier im Schritt und eine Doppelübung) von Mira Schepers, Anna Fontanari, Linda Fischer und Lara-Marisa Jungmann. VA 10 (vier Übungen im Schritt und eine Doppelübung) von Sibylle Schenk, Maja Hornung, Leonie Ebner und Charlotte Lemmler.

Alle Mädchen zeigten tolle Leistungen auf dem Pferderücken. Zudem legte Jenny Woller das Longierabzeichen 5 V ab, wobei sie eine herausragende Wertnote von 8,5 erzielte. Damit darf sie nun auf Voltigierturnieren longieren.