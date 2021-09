Vier neue Auszubildende bei Siloanlagen Achberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum diesjährigen Ausbildungsbeginn starten vier junge und motivierte Auszubildende ihre Karriere bei der Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG. Ein Mix aus jungen und erfahrenen Ausbildern sorgt für die Vermittlung der Ausbildungsinhalte in den jeweiligen Fachabteilungen.

Vier Auszubildende in vier Berufsfeldern starten in diesem Jahr in ihre berufliche Zukunft. In Summe sind es derzeit 9 Auszubildende, die im kaufmännischen und gewerblichen Bereich ausgebildet werden. Durch die Bündelung von Erfahrung aus über 15 Jahren Ausbildung und dem frischen Wind von jungen Ausbildern soll die Ausbildungsqualität im Unternehmen weiter ausgebaut werden. Zwei der jungen Ausbilder konnten im letzten Jahr ihren Meister bzw. Techniker erfolgreich abschließen und bringen somit die neuesten Fachkenntnisse in die Ausbildung mit ein. Auch die Ausbildungsstruktur wurde in den vergangenen Wochen auf den Prüfstand gestellt und mit neuen Inhalten ergänzt. „Wir möchten unsere Auszubildenden bestmöglich auf ihren Berufsabschluss vorbereiten und ihnen mehr als nur die nötigen Fachkenntnisse vermitteln“, erklärt Geschäftsführer Gerd Maass, der selbst aktiv am neuen Ausbildungskonzept mitgearbeitet hat.