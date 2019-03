Unterm Tisch wird gerangelt

Es wurde nicht lange gefackelt: Als Bürgermeister Johannes Aschauer den Schlüssel nicht gleich zur Hand hatte, legte die Narrengemeinde Hand an: Petra Heider von den Achberger Kolderar zog den überraschten Bürgermeister kurzerhand an den Beinen unter dem Tisch durch und erhielt als Belohnung für ihre heldinnenhafte Aktion nicht nur Applaus aller anwesenden Narren, sondern ebenfalls den begehrten Rathausschlüssel. Die Übernahme des Achberger Rathauses war gelungen. Die Mitglieder des Achberger Gemeinderats versuchen erst gar nicht, eine ernsthafte Sitzung in Gang zu bringen, denn es ist klar, dass jede Minute die Achberger Kolderar, die Achberger Argenmännle und die Pechtensweiler Mooshexen den Raum erstürmen werden. Mit dabei die Musikkapelle Achberg und Bauhofleiter Martin Hany, der vom Noch-Bürgermeister mit einem leckeren Zwetschenwasser empfangen wird. Beim anschließenden Geplauder „rechtfertigt“ Aschauer seine Taten, um die nachfolgende Entmachtung zu verhindern – vergebens. Selbst das lautstark angestimmte „Scheiße-Lied“ hilft da nicht. Mit Musik und großem Juchhe fesseln die ausgelassenen Narren und Närrinnen alle Gemeinderatsmitglieder und führen sie am langen Seil hinaus ins Freie. Bis Aschermittwoch regieren in Saus und Braus die Kolderar, die Mooshexen und die Argenmännle. Einzig „Rudi“, der Bäcker und heiß ersehnte Brezelbringer, fehlt und lässt sich trotz inständigen Rufens nicht blicken.