Tierisch guter Schlosserlebnistag in Schloss Achberg

Das Figurentheater Kauter und Sauter spielt am Sonntag, 19. Juni, den „Der gestiefelte Kater“ auf Schloss Achberg. Somit wird der landesweite Schlosserlebnistag in Schloss Achberg auf eine ganz besondere – tierische – Weise gefeiert. Das Mitspieltheater verknüpft Schauspiel und Pantomime mit Figuren und Publikumsbeteiligung. Junge Schlossbesucher sind eingeladen, in die Welt der Märchen einzutauchen und sich an der Geschichte fantasievoll zu beteiligen. Nach des Müllers Tod teilen sich die drei Söhne die Erbschaft auf. Der Älteste bekommt die Mühle, der Zweite den Esel und der jüngste Sohn Hans nur den Kater. So beginnt das Märchen. Wie aber der schlaue Kater aus dem jüngsten Müllerburschen einen edlen Grafen macht und den großen Zauberer mit List besiegt, das können die jungen und junggebliebenen Zuschauer selbst herausfinden. Das Stück wird bei gutem Wetter im Schlossgarten, bei schlechtem Wetter im Rittersaal von Schloss Achberg um 14 und 16 Uhr aufgeführt. Der Eintritt kostet pro Familie zehn Euro.

Die Ausstellung „SpielART“ im Schloss Achberg zeigt noch bis zum 23. Oktober Kunst zum Anfassen und Mitspielen und beleuchtet dabei auf vielfältige Weise das gesellschaftliche Thema des Spiels. Einige Arbeiten wurden eigens für die Präsentation in den Räumen von Schloss Achberg entworfen oder dafür angepasst. Die ersten sind schon im Schlosshof und in der Eingangshalle zu sehen und sollen Neugierige in die barocken Ausstellungsräume im Inneren locken. Die Kunstwerke sind überwiegend interaktiv und möchten alle Generationen zum Entdecken und Kreativ werden einladen. Begleitend zur Ausstellung erscheint eine Dokumentation in Form eines Sammelkartenspiels. Künstlerisch-spielerische Impulse geben Christian Jankowski, Rosalie, Erwin Wurm und viele mehr.