SV Achberg möchte die Abstiegszone verlassen

In der Fußball-Bezirksliga kommt es am Mittwoch zu zwei interessanten Nachholspielen. Der drittplatzierte TSV Tettnang trifft ab 18.30 Uhr auf den Fünften TSV Meckenbeuren – die Gäste könnten mit einem Sieg auf Platz drei springen. Eine halbe Stunde später beginnt die Begegnung zwischen dem Elften SV Bergatreute und dem 13. SV Achberg.

Für die Achberger Fußballer bietet sich die große Chance, die Abstiegszone zu verlassen. Denn mit einem Sieg würde die Mannschaft von Trainer Alexander Haag den SV Kehlen überholen und somit den sicheren zwölften Platz belegen. Darüber hinaus hätte der SVA dann auch wieder den Kontakt zum Tabellenmittelfeld hergestellt. Drei Punkte scheinen auch durchaus realistisch: Bergatreute hat zuletzt drei Spiele in Folge verloren.

Defensivstarker TSV Meckenbeuren

Ganz anders ist die Situation beim TSV Meckenbeuren. Das Team von Trainer Steve Reger hat nach dem schlechten Saisonstart die Kurve bekommen. In den vergangenen sieben Spielen gab es 19 Punkte und erstaunlicherweise kein einziges Gegentor. Diese Defensivstärke will Meckenbeuren auch beim starken Aufsteiger in Tettnang wieder auf den Platz bringen.