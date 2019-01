Stefan Dufner löstBernd Lehle ab

Die Freiwilligen Feuerwehr Achberg hat ihre Generalversammlung abgehalten. Bei der Versammlung berichtete Kommandant Bernd Lehle von einem einsatzarmen Jahr 2018, in dem aber rund 900 Übungsstunden geleistet und viele Fortbildungslehrgänge besucht wurden. Neun größere Einsätze, davon einen Brandeinsatz, gab es im vergangenen Jahr für die Achberger Wehr, heißt es im Pressebericht.

Neben den üblichen Regularien wie Kassen- und Schriftführerbericht und einer Neuaufnahme in die Wehr, ehrte der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Michael Otto einige Feuerwehrleute bei der Generalversammlung. Für 15 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurde das Feuerwehrdienstabzeichen in Bronze an Marcel Helbling, Matthias Kaeß, Ralf Helbling, Markus Pfersich, Anne Reischmann, Peter Schweizer, Michael Vogler und Heiko Buhmann verliehen. Für 25 Jahre gab es das Feuerwehrdienstabzeichen in Silber für Norbert Meßmer.

Die Anwesenden wählten außerdem ein neues Kommandanten-Team, da sich der bisherige Kommandant Bernd Lehle nach zehn Jahren nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung stellte. Er wurde für seine Verdienste in der Feuerwehr Achberg zum Ehrenkommandanten ernannt, heißt es in der Mitteilung weiter. An seine Stelle wurde der bisherige zweite Kommandant Stefan Dufner gewählt. Als sein Stellvertreter wurde Ralf Helbling gewählt.

Bürgermeister Johannes Aschauer bedankte sich bei der Wehr für die geleisteten Dienste und beglückwünschte die neu gewählten Kommandanten. Aschauer schloss die Versammlung mit dem Wunsch nach einem einsatzarmen Jahr 2019.