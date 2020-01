Soldatenkameradschaft hat sich aufgelöst

Es ist vollzogen: Nach 150 Jahren hat sich Ende des Jahres 2019 die Soldatenkameradschaft in Achberg aufgelöst. Nachdem Anfang 2019 der letzte Kriegsteilnehmer gestorben war und der Verein nur noch relativ wenige Mitglieder zählte, entschloss sich der Vorstandschaft eine außerordentliche Versammlung einzuberufen, um über die Auflösung des Vereins zu sprechen. Bei der Jahresversammlung im November wurde über die Auflösung abgestimmt. Da Votum war deutlich: 14 Mitglieder stimmten für die Auflösung und nur eines dagegen.

Im Jahre 1869 haben sich einst 15 Landwehrmänner versammelt, um einen Landwehrmänner-Militär-Verein zu gründen, blickt Ortsheimatpfleger Josef Farfeleder in einem Bericht auf die Anfänge der Kameradschaft zurück. Demnach hatte der Verein den Zweck, die vaterländischen Krieger nach ihrem Ausscheiden in treuer Kameradschaft zu erhalten und den verstorbenen Kameraden ein gebührendes Ehrengeleit zum Grabe zu geben. Die Zahl der Mitglieder wuchs sehr schnell und zählte um die Jahrhundertwende bereits rund 86 Mitglieder samt Ehrenmitgliedern.

1872 wurde die erste Fahne angeschafft, die bis zum Jahre 1945 bei offiziellen Anlässen präsentiert und dann von der französischen Besatzung beschlagnahmt wurde. Auf Antrag des Militärvereins wurde die Friedenseiche vom Feldzug 1870/71 auf den Kirchplatz in Esseratsweiler versetzt. Josef Lanz hatte die schwierige Aufgabe, den Verein nach dem Ersten Weltkrieg wiederaufzubauen und weiterzuführen. Im Jahre 1921 wurde in Siberatsweiler das Kriegerdenkmal eingeweiht, in Esseratsweiler 1923. Der Militärverein wurde 1945 aufgelöst und ruhte, bis im Jahre 1954 Franz Xaver Lanz den Verein wiederaufbaute, sodass 1955 die Neugründung erfolgen konnte. Bereits 1958 wurde eine neue Vereinsfahne angeschafft und im Jahre 1964 wurde der Vereinsname in Krieger- und Soldatenkameradschaft geändert.

1971 feierte der Verein unter dem Vorstand Alfred Mennig sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen Fest. Mit einem etwas kleineren Fest wurde das 125-jährige Bestehen gefeiert, danach übergab Mennig sein Amt an Günter Paternoga, der es im Jahre 2012 an Eugen Sauter weitergab. Die Zahl der Kriegsteilnehmer wurde immer kleiner und neue Mitglieder kamen nicht dazu.

Letztlich wurde der Verein am 17. November 2019 aufgelöst, die Unterlagen satzungsgemäß an die Gemeindeverwaltung übergeben sowie auch die Bitte, am Volkstrauertag das Gedenken an die Krieger zu übernehmen.