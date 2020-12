Siloanlagen Achberg spendet 5555 Euro an Hospiz

Die Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG verzichtet in diesem Jahr auf Kundengeschenke und spendet stattdessen an das Hospiz am Engelberg in Wangen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die Achberger Firma unterstütze in diesem Jahr das Wangener Hospiz mit einem Betrag von insgesammt 5555 Euro. Gerade in diesem Jahr werde einem bewusst, wie wichtig es ist, unter anderem sozialen Einrichtungen und somit auch den Patienten zu helfen, heißt es in der Mitteilung des Achberger Unternehmens.