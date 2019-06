Sie haben ihre duale Ausbildung mit Bravour abgeschlossen

Bei sommerlichen Höchsttemperaturen hatten sich am vergangenen Mittwoch zahlreiche Gäste im historischen Rittersaal von Schloss Achberg eingefunden. Ein besonderer Ort für einen feierlichen Anlass, den man „mit Fug und Recht als Premiere bezeichnen kann“, so begrüßte der Landrat des Landkreises Ravensburg, Harald Sievers, die Gäste. Erstmals sollten sechs jungen Menschen eine Auszeichnung erhalten, weil sie bestechen – und das in vielerlei Hinsicht.

Die Jury des „Förderpreises für Duale Ausbildung“ setzte ihr Augenmerk auf ganz spezielle Kriterien. So spielten neben der Persönlichkeit und der Leistung auch die Berufswahl eine Rolle. Wer hat sich für einen Beruf entschieden, der rollenuntypisch ist. Auch ein Gesichtspunkt stellte für die Jury das soziale Engagement dar. Leistungsschwächeren auch eine Chance zu geben weiterzukommen und diese zu unterstützen und bestärken. Nicht zuletzt legten Juroren Wert auf die Regionalität. Zu den Mitgliedern der Jury gehörten Vertreter der Industrie -und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben, der Humpisschule Ravensburg, der Handwerkskammer Ulm, der Kreishandwerkerschaft Ravensburg und des Landkreises Ravensburg.

Durch deren Auswahl wurden sechs Menschen geehrt, die nicht nur mit Bravour eine duale Ausbildung abgeschlossen haben, sondern denen auch ein erfolgreicher Weg für ihre weiteren Ziele geebnet ist. Dies betonte einmal mehr Joachim Krimmer, der Präsident des Präsidiums der Handwerkskammer Ulm in seiner Begrüßungsrede. Der Landkreis habe erkannt, wie wichtig die duale Ausbildung ist. „Handwerksbetriebe erbringen Leistungen für den Alltag. Wirtschaftliche Kultur und Arbeitsplätze erbringen Lebensqualität“, so Krimmer. Peter Jany, Hauptgeschäftsführer der Industrie -und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben, betonte in seiner Rede, dass diese Ehrungen ein deutliches Statement der Wertschätzung des dualen Systems seien.

Den Jugendlichen wurde einzeln sowohl die Urkunde als auch eine Zuwendung von 300 Euro überreicht. Dabei erfuhren die Gäste, welche Beweggründe und Anreize hinter der jeweiligen Berufswahl steckten. Karline Brauer zum Beispiel machte eine Ausbildung zur Tischlerin in einem Betrieb in Horgenzell und besuchte die Gewerbliche Schule in Ravensburg. Sie überzeugte die Jury durch überdurchschnittliche Leistungen und weil sie sich tatkräftig und sogar am Wochenende um Azubis gekümmert habe, die schwächer waren. „ Mich fasziniert an dem Beruf Tischler, dass man kreativ sein kann“, erklärte sie den Anwesenden.

Eine Ehrung in einer zweiten Kategorie sprach man einem Betrieb zu. Neben der Regionalität zum Landkreis Ravensburg, legten hier die Juroren ihr Augenmerk vor allem auf das besondere Engagement für die Ausbildung, spezielle Projekte mit den Azubis und die Intention auch Schwächeren eine Chance zu geben. Und diese Kriterien erfüllte die Firma Fehr, Lackierungen aus Weingarten. Besonders zu erwähnen sei laut Harald Sievers hier die Pionierarbeit, die mit der Aufnahme von Geflüchteten geleistet wird. Bereits diesen Sommer bekäme der erste Migrant seinen Gesellenbrief. Zusätzlich engagiert sich Karl-Heinz Fehr gemeinsam mit seiner Gattin intensiv um alle Belange rund um das Thema Asyl.

Den der Feierlichkeit gebührenden musikalischen Rahmen bildeten das Duo Julia Ziegler (Querflöte) und Ruben Dorn (Klavier).