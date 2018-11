Schloss Achberg steht 2019 zwischen Kultur und Bauarbeiten

30 Jahre lang ist die Fassade von Schloss Achberg nicht mehr saniert worden. Das soll im kommenden Jahr nachgeholt werden. Dafür plant der Landkreis Ravensburg rund 570 000 Euro ein. Das hat der Kultur- und Schulausschuss des Landkreises in seiner jüngsten Sitzung bereits beschlossen. Beim Sitzungstermin am Dienstag, 27. November, ab 14.30 Uhr in Weingarten, wird neben den Sanierungen auch das Kulturprogramm für die Saison 2019 besprochen, sowie ein Rückblick auf die Saison 2018 gegeben.

Prägend für die Saison werden die Bauarbeiten an der Fassade des Schlosses im kommenden Jahr sein, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Kulturausschuss. So stehen untere anderem die Sanierung der Putzfassaden, ein Neuanstrich für Ost, Nord und Süd an, sowie ein Neuanstrich für die Fensterstöcke. Auch manche Fensterläden müssen laut Vorlage ausgetauscht werden. Das Amtshaus, die Mauer und der Turm sind ebenfalls sanierungsbedürftig. Insgesamt sollen die Bauarbeiten rund 570 000 Euro kosten.

Ausblick auf Saison 2019

Ein Antrag auf sogenannte denkmalschutzrechtliche Genehmigung ist laut Sitzungsvorlage schon eingereicht worden. Sobald dieser Antrag und die Mittel im Haushalt bewilligt sind, sollen die Bauarbeiten schnell ausgeschrieben werden. Da das Schloss bis Sommer 2019 mit einer Kunstausstellung belegt sein wird, rechnet das Landratsamt damit, nicht vor Herbst 2019 mit den Sanierungen anfangen zu können. Die Baumaßnahmen am Schloss Achberg sollen dann bis Anfang November 2019 abgeschlossen sein.

Neben den Instandsetzungsarbeiten an der Fassade soll auch der Internetauftritt des Schlosses generalüberholt werden, eine laut Sitzungsvorlage „Investition in die Zukunftsfähigkeit von Schloss Achberg“. Doch nicht nur Bauarbeiten prägen das kommende Jahr. Auch die Kultur soll nicht zu kurz kommen. So kommt laut Sitzungsvorlage die Ausstellung „Ost: Nordost“ und „Bella Figura“ ins Schloss. In „Ost: Nordost“ geht es um Kunst aus der DDR. Es werden Werke des staatlichen Museums Schwerin zu sehen sein. Rund 100 Gemälde, Zeichnungen oder Grafiken werden Einblick in die Kunstwelt Ostdeutschlands zwischen 1949 und 1989 geben. Begleitend zur Ausstellung soll es Podiumsdiskussionen, Vorträge und eine kleine Plakatausstellung der Stiftung Aufarbeitung geben.

Danach folgt die Ausstellung „Bella Figura“. Diese Ausstellung zeigt laut Vorlage die Geschichte der Figur und des Figürlichen, vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Aufgrund der Sanierungsarbeiten sollen sich Besucher bei dieser zweiten Ausstellung auf kleinere Einschränkungen, wie etwa schlechtere Lichtverhältnisse, einstellen.

Die zweite Jahreshälfte soll ganz bewusst im Zeichen des Schloss Achbergs als Baudenkmal stehen, heißt es in der Vorlage weiter. Auch das Bodenseefestival und Konzerte sollen im Jahresprogramm 2019 nicht fehlen.

15 000 Besucher bei Ausstellungen

Neben dem Ausblick wird der Kulturausschuss auch einen Rückblick auf die Saison 2018 geben. Insgesamt rund 15 000 Besucher waren laut Sitzungsvorlage bei Ausstellungen im Schloss. Das sei das drittbeste Ergebnis in den vergangenen 15 Jahren. So konnte man etwa die gesamte Saison über die Ausstellung „Sommerlicht. Leo Putz und die Scholle“ besuchen. Rund 80 Gemälde, Zeichnungen und Grafiken wurden präsentiert.

Auch das Begleitprogramm wie Vorträge, Führungen oder Workshops seien gut besucht gewesen. Ganz im Zeichen der Musik habe das Schloss etwa am 24. Juni gestanden, als das Gebäude an diesem Erlebnistag zum „Klingenden Schloss“ wurde. Auch das Bodenseefestival sowie die Konzertreihe „Klassischer Herbst“ hätten Musik auf höchsten Niveau geboten, heißt es in der Vorlage weiter. Auch Malkurse hätten zu den künstlerischen Höhepunkten im Schloss gehört.