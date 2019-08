Schloss Achberg ist bei der Barockwoche dabei

Kulinarische Ausflüge, Musik aus dem 18. Jahrhundert und Führungen durch die Bauten des Rokoko werden in der Barockwoche, die noch bis 18. August stattfindet, geboten. 28 Stationen entlang der Oberschwäbischen Barockstraße gewähren Einblicke in das Leben und die Kunst der Epoche. In Schloss Achberg stehen laut einer Ankündigung oberschwäbische Barockmusik und eine Stuckwerkstatt für Kinder auf dem Programm. Im Rahmen der Barockwoche laden Berthold Büchele (Violine und Gesang) und Ernst Greinacher (Gitarre) zu einem musikalischen Schloss-Spaziergang für Samstag, 17. August, und Sonntag, 18. August, jeweils ab 16 Uhr ein. Der Eintritt kostet fünf Euro. Am Samstag, 17. August, und Sonntag, 18. August, können Kinder von 13 bis 16 Uhr für zwei Euro pro Person an der Stuckwerkstatt teilnehmen. Alle Decken in Schloss Achberg sind mit weißem Stuck verziert. Vor mehr als 300 Jahren haben die Künstler neben kriegerischen Figuren und Wappenschilden auch Blumen, Blätter, Früchte und kleine Engel geformt. In der Stuckwerkstatt können Kinder es selbst ausprobieren und kleine Ornamente aus Gips gießen.