Schloss Achberg ermöglicht besondere Barockerlebnisse

Seit 55 Jahren durchzieht die Oberschwäbische Barockstraße die Region zwischen Donau und Bodensee von Nord nach Süd und von Ost nach West. Sie reiht barocke Kleinode und Kunstwerke wie Perlen an einer Kette auf. Im Rahmen der Barockwoche an der Oberschwäbischen Barockstraße finden am Samstag, 14. August, und am Sonntag, 15. August, ein musikalischer Schlossspaziergang und die Stuckwerkstatt für Kinder und Familien in Schloss Achberg statt.

Lauschige Klänge, unterhaltsame Klosterlieder und herrliche Barockmusik aus Oberschwaben erklingen nach Angaben des Landratamts im Rittersaal von Schloss Achberg (Eintritt: fünf Euro pro Person, jeweils 16 Uhr, mit Voranmeldung). Berthold Büchele (Violine und Gesang) und Ernst Greinacher (Gitarre) spielen eine Auswahl von Werken oberschwäbischer Barockmusik. Die Besucherinnen und Besucher können der historischen Musik aus Klöstern, Schlössern, Städten und Dörfern im prachtvollen Ambiente des Rittersaals lauschen – darunter Geistliches und Weltliches, Ernstes und Heiteres.

Der Rittersaal ist der ehemalige Festsaal des Deutschen Ordens. Seine Decke ist reich mit Stuck verziert, ein typisches Merkmal für barocke Kunst. Vor mehr als 300 Jahren haben die Künstler Motive wie Blumen, Blätter, Früchte und kleine Engel aus Stuck geformt. Ein echtes Barockerlebnis bietet daher die Stuckwerkstatt: Hier dürfen Kinder und Familien es einmal selbst ausprobieren und sich kleine Ornamente aus Gips als Erinnerung für Zuhause gießen (freie Spende in der Stuckwerkstatt, jeweils 13 bis 17 Uhr, keine Anmeldung). Kleine Schlossfans können ihr Wissen über die Barockzeit testen. Am Eingang von Schloss Achberg liegen kostenlose Kinderquizze zum Rätseln aus.