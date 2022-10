Sattelzug schert auf A 96 aus und übersieht Skoda

Mittelschwere Verletzungen hat sich ein 35-jähriger Skoda-Fahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf der A 96 zugetragen hat.

Ein 51-jähriger ausländischer Sattelzugfahrer scherte laut Polizeibericht auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg in Fahrtrichtung München zum Überholen aus und übersah dabei den Skoda, der sich auf der linken Fahrspur befand. Der 35-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr wuchtig auf den Sattelauflieger auf. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus.

Während an seinem Skoda wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15 000 Euro entstand, wird dieser am Sattelzug auf etwa 5000 Euro beziffert. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Skoda. Der 51-Jährige musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.