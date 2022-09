Ruheforst wieder Thema in Achberg

Bereits vor einigen Jahren war die Einrichtung eines Ruheforstes Thema im Achberger Gemeinderat. Damals hatte das Unternehmen Fürst von Hohenzollern eine solche alternative Bestattungsform nördlich von Siberatsweiler geplant. Zu einer Umsetzung kam es damals nicht. Nun ist ein möglicher Ruheforst wieder Thema, nachdem das Unternehmen seine Pläne abermals aufgegriffen hat.

Darüber hat Bürgermeister Tobias Walch nun auch im Gemeinderat öffentlich informiert, nachdem er bereits über das Amtsblatt über zwei Veranstaltungen berichtete, die die Gemeinde plant. Der Gemeinderat habe sich nichtöffentlich bereits mit den Plänen beschäftigt, informierte Walch. Dabei seien die Meinungen zu dem Vorhaben „grundsätzlich positiv gewesen“. Es gelte nun, die Bürgerschaft einzubeziehen. Deshalb ist am Mittwoch, 5. Oktober, ein Informationsabend in der Achberghalle geplant, bei dem die Gemeinde und der Grundstückseigentümer zu Wort kommen. Außerdem ist am 29. Oktober eine Besichtigungsfahrt zu einem bestehenden Ruheforst in Sigmaringen geplant. Die Kosten in Höhe von 1200 Euro für die beiden Veranstaltungen übernimmt die Gemeinde. Dies ist aus Sicht des Bürgermeisters wichtig, um die Neutralität zu verdeutlichen.