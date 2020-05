Reiterin nach Sturz bei Achberg lebensgefährlich verletzt

Bei einem Sturz von ihrem galoppierenden Pferd hat sich eine 37-jährige Reiterin am Sonntagnachmittag lebensgefährlich verletzt.

Gegen 17.35 Uhr ritt die Frau laut Polizei auf einer 13-jährigen Haflingerstute von Esseratsweiler in Richtung Baindt. Beim Galoppieren fiel die erfahrene Reiterin aus bisher unbekannter Ursache nach rechts vom Pferd und stürzte auf einen geschotterten Waldweg. Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste sie im Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch ihre jüngere Begleiterin stürzte in der Folge von ihrem Haflinger, blieb aber unverletzt.

Die beiden führungslosen Pferde liefen selbständig zu ihrem Stall zurück. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei war die als ruhig und zuverlässig beschriebene Stute ordnungsgemäß aufgezäumt. Zaumzeug und Sattel waren in einwandfreiem Zustand. Der Grund für den Sturz konnte bislang nicht geklärt werden. Weitere Ermittlungen sind erforderlich.