Polizei sucht Zeugen zu Unfall auf Autobahn

Einen Schutzengel hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der A96 im Bereich der Behelfsausfahrt Neuravensburg ereignet hat. Ein 27 Jahre alter Fiat-Lenker, der mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur einen Lkw überholen wollte, realisierte zu spät, dass ein Pkw vor ihm wesentlich langsamer fuhr. Um einen Unfall zu verhindern, wich er auf die rechte Spur aus. Dort prallte er gegen das Heck des Lkw, wobei ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro entstand. Während ein Autofahrer, der hinter dem Lkw unterwegs war, noch rechtzeitig abbremsen und auf den Standstreifen ausweichen konnte, geriet ein dahinterfahrender 31-jähriger Lenker eines Chevrolets durch das Abbremsen ins Schleudern. Er touchierte hierbei die Leitplanke. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer, der kurz vor dem Unfall im Begriff war, den Lkw zu überholen, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter Tel.

07563/90-99-0 zu melden