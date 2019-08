Neuer Roman des Achbergers Walter Messner „Begegnungen in Bonnieux“ über Tango und das Abenteuer der Liebe

Tango Argentino ist mehr als nur ein Tanz. Geht es zunächst um das Erlernen von Schritten, später um das Bilden von Figuren, findet der Tanz seine Vollendung im Miteinander des Paares. Diese Harmonie erzeugt nicht selten eine Leidenschaft, die sich in intimer Nähe, oft aber auch in widersprüchlichen Gefühlen ausdrückt. Davon erzählt der Roman „Begegnungen in Bonnieux“: Der aus Achberg stammende Autor Walter Messner lässt seine Leser an Ereignissen teilhaben, die im malerischen Südfrankreich ihren Anfang nehmen.

Auf dem Friedhof von Bonnieux, an einem ganz bestimmten Grab, begegnen sich Deutsche und Franzosen, die aus unterschiedlichen Gründen angereist sind. Darunter befinden sich auch die Protagonisten des Romans, der Münchner Hans Schubert und der Berliner Paul Berger. Man verabredet sich für später in einem Lokal des Dorfes. Dort lernen sich die beiden Gruppen beim gemeinsamen Essen näher kennen. An diesem Nachmittag entdecken Hans und Paul ihre gemeinsame Liebe zum Tango Argentino. Sie versprechen einander, in Kontakt zu bleiben und sich gegenseitig zu besuchen.

Schauplätze des Romans sind Nizza, Bonnieux, München, Berlin, Trossingen und Bologna. Im Wechselspiel lösen sich harmonische mit spannenden und zuweilen auch gewalttätigen Szenen ab, bis die Handlung schließlich in einer Bologneser Klinik endet. Und immer spielt der Tango eine gewichtige Rolle bei den Geschehnissen in diesem Buch. Der Roman „Begegnungen in Bonnieux“ steht für sich, kann aber auch als Fortsetzung der Vorgänger-Romane „Hans & Isabel“ und „Marie“ gelesen werden, sozusagen als letzter Teil einer Trilogie.

Walter Messner, seit vielen Jahren selbst Tangotänzer, hat mit seinem dritten Buch sein Vorhaben, eine Trilogie zu schreiben, verwirklicht. Sein aktueller Roman richtet sich nicht nur an Tangoliebhaber. Vielmehr ist diese Lektüre auch für diejenigen geeignet, die von der Welt des Tangotanzes und seiner Erotik fasziniert sind. Der Autor, geboren in Trossingen, lebt in Achberg und arbeitet als Yogalehrer an der Lindauer Volkshochschule. Seine Lebensstationen waren Zürich, Wiesbaden und München. Während seiner Reisen besuchte er zahlreiche Milongas, die ihm unter anderem den Stoff für seine Romane lieferten. Messner verfasste auch Beiträge für die Zeitschrift „Tangodanza“; für das Portal „Tango am Bodensee“ schreibt er den Newsletter.