Neue Gewerbeflächen als größter Ausgabeposten

Trotz Corona: Die Finanzsituation in Achberg bleibt aktuell noch entspannt. Zwei Millionen Euro hat die Kommune derzeit an Guthaben auf Konten liegen, informierte Kämmerin Tanja Ruh den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Und vor diesem Hintergrund gab es auch kaum Diskussionen rund um die Investitionsplanung für das Haushaltsjahr 2021. Größter Ausgabeposten könnten Kauf und Erschließungsplanung rund um eine neue Fläche für Gewerbegrundstü-cke im Osten von Esseratsweiler werden. 800 000 Euro sieht die Planung hierfür heuer vor. In den nächsten beiden Jahren könnten weitere 630 000 Euro für die Erschließung fällig werden. Rückflüsse an die Kommune durch Grundstücksverkäufe sieht die Finanzplanung der Kämmerin dann ab 2023 vor. Das alles unter dem Vorbehalt, dass der Kauf der Fläche überhaupt zustande kommt. Ratsmitglied Klaus Wirthwein wies darauf hin, dass das Gewerbegebiet nur dann entstehen kann, „wenn wir uns preislich mit dem Verkäufer einigen können“. Diese Äußerung führte zu einer temperamentvollen Entgegnung von Bürgermeister Johannes Aschauer. „Ich bin nicht der Kasper, der zwischen Verkäufer und Gemeinderat hin- und hergeschickt wird“, machte Aschauer deutlich. Er sei sich sicher, dass der Vertrag zustande komme und fühle sich von Wirthwein provoziert.

Der Ausbau des Obergeschosses im Martin-Grisar-Haus zum Multifunktionssaal, der auch als Sitzungszimmer für den Gemeinderat dienen soll, steht mit 250 000 Euro auf der Investitionsliste. Weitere 45000 Euro sind für die Fassade des Gebäudes vorgesehen. Gleichzeitig rechnet die Kommune in diesem Jahr mit 140 000 Euro an Zuschüssen vom Land für den Ausbau des Erdgeschosses als Erweiterung des Kindergartens.

Zahlreiche Posten in der Planung betreffen die beiden Baugebiete Wolfsgrube und Gartenstraße. Für den Erwerb der Flächen in der Gartenstraße sind in diesem Jahr nur noch Restzahlungen in Höhe von 26 000 Euro fällig. 2021 stehen allerdings der Bau der Abwasserkanäle für 160 000 und eines Rückhaltebeckens für 50 000 Euro an. Der Straßenbau selbst samt Entwässerung und Beleuchtung soll 420 000 Euro kosten. Im Bereich Wolfsgrube rechnet die Kommune bereits mit ersten Einnahmen: Knapp 340 000 Euro hat die Kämmerin hier an Verkaufserlösen eingeplant. Zudem erwartet sie Erschließungsbeiträge in Höhe von gut 161 000 Euro von den neuen Grundstückseigentümern.

Das letzte Grundstück im Baugebiet Esseratsweiler-Südwest will die Gemeinde heuer für insgesamt 83 000 Euro verkaufen. Und im Gewerbegebiet Baind rechnet sie mit Einnahmen in Höhe von 285 000 Euro durch den Verkauf von Grundstücken.

Weitere große Ausgabeposten: Investieren will die Kommune in eine neue Heizungsanlage für die Achberghalle und die angrenzenden Gebäude für Schule, Kindergarten und Feuerwehr. Hierfür sind 255 000 Euro vorgesehen. Für die Vernetzung der Schule sind 30 500 Euro vorgesehen – abzüglich eines Landeszuschusses von 22 200 Euro. Für den Breitbandausbau sollen 150 000 Euro im Haushalt bereit stehen und für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik 25 000 Euro. Die Sanierung des Rathaus-Daches ist mit 50 000 Euro vorgemerkt, Ausgaben für die Feuerwehr mit knapp 40 000 Euro. Für den Straßenunterhalt schließlich sind 50 000 Euro vorgesehen.

Er halte sich aus der Diskussion bewusst heraus, stellte Bürgermeister Johannes Aschauer mit Blick auf seine am 31. Mai endende Amtszeit fest: „Der Gemeinderat muss es primär wissen, was ihm wichtig ist.“ Aus dessen Reihen gab es keinen Diskussionsbedarf, sodass die Kämmerin die Beträge nun in den Haushaltsplan einarbeitet, der dann in einer der kommenden Sitzungen beschlossen werden soll.