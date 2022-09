Nachverdichtung löst Unmut aus

Gleich zwei Bauvorhaben lösten jetzt im Gemeinderat Achberg Diskussionen aus. In beiden geht es um die Schaffung von jeweils vier Wohnungen. Aus Sicht von Bürgermeister Tobias Walch ist das positiv, denn der Bedarf in der Gemeinde ist groß und die angedachte Nachverdichtung aus seiner Sicht sinnvoll. Doch zeigte der Verlauf der Ratssitzung, dass es auch deutliche Kritiker in der Bürgerschaft gibt.

Relativ unkritisch sah der Gemeinderat einen geplanten Umbau im Baugebiet Am Königsbühl. Hier soll es künftig vier statt bislang zwei Wohneinheiten in einem Gebäude geben. Äußerlich sind keine Veränderungen vorgesehen. Daher stimmte der Gemeinderat einstimmig für den Bauantrag. Doch zeigten Vorgespräche mit dem Landratsamt Ravensburg: Von dort hat der Bauherr eine Ablehnung seiner Pläne zu erwarten. Denn der bestehende Bebauungsplan sieht in diesem Bereich maximal zwei Wohneinheiten vor. Denkbar ist eine Überarbeitung des Bebauungsplanes. Der ist aus Sicht des Bürgermeisters ohnehin nicht mehr aktuell.

Kontrovers hingegen hat das Gremium den Bauantrag zum Abriss eines Gebäudes im Pfänderweg im Ortsteil Doberatsweiler diskutiert. Geplant ist an der gleichen Stelle der Neubau eines Gebäudes mit vier Wohnungen. Bereits im letzten Jahr lag eine Bauvoranfrage vor. Damals waren noch fünf Wohnungen geplant. Das hatte der Gemeinderat abgelehnt. Die nun vorliegenden Pläne beinhalten vier Wohneinheiten – aber kaum geänderte Abmessungen des Gebäudes. Das kritisierten mehrere Ratsmitglieder. Zweiter Bürgermeister Manfred Vogler sprach von einem „relativ massiven Haus“ und Klaus Wirthwein warnte vor einem Präzedenzfall. Denn die Umgebung sei vor allem von Ein- und Zweifamilienhäusern geprägt. Heidi Herzog sorgte sich um die Stellplatzsituation. Zwar sieht das Baurecht nur einen Parkplatz pro Wohnung vor und der Bauherr plant sechs Parkplätze für die vier Wohnungen. Doch auch das könne zu wenig sein, befand Herzog. Denn es entspreche der Lebensrealität, dass pro Wohnung zwei Fahrzeuge existieren. Und dann fehle es immer noch an Besucherparkplätzen. Mit acht zu drei Stimmen votierte der Gemeinderat dennoch für den Bauantrag. Das löste bei einigen Zuhörern unüberhörbaren Unmut aus. Letztlich entscheiden müsse das Landratsamt, stellte der Bürgermeister klar. Dorthin könnten sich die Anwohner mit ihren Bedenken hinsichtlich der Größe und der Parksituation wenden, stellte der Bürgermeister abschließend fest.