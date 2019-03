Musikerinnen gestalten Benefizkonzert für die Stiftung Valentina in Achberg

Ein Benefizkonzert für die Stiftung Valentina findet am Sonntag, 31. März, ab 19 Uhr in der Kirche in Esseratsweiler statt. Auf dem Programm stehen Lieder mit Flöte, Orgel und Gesang.

Brunhilde Müller an der Orgel, Annika Dohrendorf mit Gesang und Altflöte und Anja Strodel mit Querflöte und Gesang haben ein in ständig variierender Besetzung abwechslungsreiches Programm vom Barock bis zum Gospel zusammengestellt, heißt es in Pressemitteilung. Mitglieder des Schmalfilm- und Videoclubs Wangen übertragen das Konzert auf eine Leinwand.

Der Eintritt ist frei, die Musikerinnen freuen sich laut Ankündigung jedoch über Spenden, die der Stiftung Valentina zugute kommen werden.