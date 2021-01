Das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums Ravensburg ist am Montag, 1. Februar, in einem Pflegeheim in Achberg. Das teilt das Landratsamt mit. In Achberg sollen laut Mitteilung 30 Personen gegen das Coronavirus geimpft werden. Vor einer Woche hat das Kreisimpfzentrum in der Oberschwabenhalle in Ravensburg seine Tore geöffnet. Zeitgleich hat auch dessen mobiles Impfteam seinen Betrieb aufgenommen.