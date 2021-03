Mobile Impfstraße für Personen aus Achberg

Das Landratsamt Ravensburg wird am Sonntag, 21. März, beginnen, die Achberghalle als mobile Impfstraße einzurichten. Die Maßnahme wird alle drei Wochen angeboten und bietet am ersten Termin zwölf Personen die Möglichkeit zur Erstimpfung und an jedem Folgetermin zwölf Personen die Erstimpfung sowie wieder zwölf Personen aus dem vorangegangenen Termin die Zweitimpfung. Die Folgeimpfungstermine sind der 11. April, 2. Mai, 23. Mai usw. Der erste Impftermin wird am Nachmittag abgehalten und beginnt um 14 Uhr. Das Angebot richtet sich dabei vor allem an jene Bürgerinnen und Bürger, die nicht in der Lage sind, das Kreisimpfzentrum in Ravensburg aufzusuchen.

Bürgerinnen und Bürger mit einem Alter über 80 Jahren, die bereits geimpft sind, die bereits Impftermine im Kreisimpfzentrum vereinbart haben, oder die sich nicht impfen lassen wollen, werden gebeten, diesen Sachverhalt dem Rathaus bis Donnerstag, 11. März, um 12 Uhr mitzuteilen. Ab Freitag, 12. März, wird die Verwaltung dann in dem Alter entsprechend in absteigender Reihenfolge die übrigen Personen anschreiben und den ersten zwölf Personen den Impftermin am Sonntag, 21. März, sowie den zweiten Impftermin am Sonntag, 11. April, anbieten. Die Gemeindeverwaltung wird vor dem Impftermin die erforderlichen Daten und Anmeldeformulare im EDVSystem erfassen.