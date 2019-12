„Mit Kanonen auf Spatzen geschossen“

Planer Rudolf Zahner vom Büro Sieber machte im Gemeinderat keinen Hehl daraus: „Baurechtlich schießen wir hier fast mit Kanonen auf Spatzen“. Denn der neue Bebauungsplan „Betriebshof Nuber“ umfasst nur 350 Quadratmeter. Das ist rekordverdächtig wenig Fläche. Aber sie ragt in das Landschaftsschutzgebiet Achberg hinein, weshalb eine enge Abstimmung mit dem Landratsamt Ravensburg notwendig war.

Ein örtlicher Tiefbaubetrieb im Ortsteil Siberatsweiler möchte erweitern. Das kann er aufgrund der bestehenden Bebauung weder nach Süden noch nach Osten. Auch nördlich ist die nächste Bebauung nicht weit entfernt. Im Westen befindet sich ein Maisacker. Doch der liegt schon im Landschaftsschutzgebiet, für das strenge Auflagen gelten. Eine Reduzierung der Schutzfläche hat das Landratsamt ausgeschlossen. Dem müssten zahlreiche Behörden und Verbände zustimmen. Daher ist nun vorgesehen, den Tiefbaubetrieb von einigen Auflagen des Landschaftsschutzfläche zu befreien und ihm so eine Erweiterung zu ermöglichen. In zahlreichen Gesprächen zwischen dem Betriebsinhaber, dem Planungsbüro und dem Landratsamt ist es zu folgender Lösung gekommen: Die Fläche des neuen Betriebshofes ist auf das Minimum beschränkt und umfasst inklusive Zufahrt im nördlichen Bereich 350 Quadratmeter. Die geplante Eingrünung innerhalb eines ursprünglich größer geplanten Geltungsbereiches hat das Landratsamt so nicht akzeptiert, ebenso wenig eine Einzäunung. Das geplante Hochregellager muss an der Westseite der bestehenden Bebauung erfolgen und sich an dessen Höhe orientieren. Damit darf es zehn Meter Höhe nicht überschreiten. Die Höhe von ebenfalls geplanten Schüttboxen ist auf 2,50 bis 3,50 Meter festgelegt. Um die konkrete Ausführung festzulegen, handelt es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Dazu schließen der Betrieb und die Gemeinde auch einen speziellen Vertrag ab, der alle Details festlegt. Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Betrieb zu übernehmen. Für den Planer ist klar: Ohne die so genannte vorzeitige Behördenbeteiligung des Landratsamtes wären im nun anstehenden förmlichen Befahren viele Rückmeldungen zu erwarten, die wohl auch zu Änderungen geführt hätten. So aber ist schon vor der öffentlichen Auslegung der Pläne klar, welcher Lösung das Landratsamt zustimmt.

Bürgermeister Johannes Aschauer erinnerte daran, dass die Planungen der Betriebserweiterung sich über mehrere Jahre hinzogen. Für ihn ist klar: Kommt es zur Umsetzung des Bebauungsplanes hat der Betrieb an dieser Stelle dann keine weitere Möglichkeit zu einer Erweiterung.

Der Gemeinderat stimmte den Plänen zu. Nun folgt die formelle Behördenbeteiligung und die öffentliche Auslegung, bei der auch Bürger Einblick in die Pläne nehmen können.