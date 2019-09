Meisterkurs gibt Matinee im Schloss Achberg

In Zusammenarbeit zwischen dem Vorarlberger Landeskonservatorium Feldkirch und Schloss Achberg findet von Mittwoch, 18., bis Sonntag, 22. September, ein Meisterkurs in Gesang in Feldkirch statt. Als Dozentin konnte laut Veranstalter die italienische Solistin Paola Francesca Natale gewonnen werden. Der Kurs wird mit einem Teilnehmerkonzert auf Schloss Achberg beendet.

In den vier Kurstagen widmen sich die Studenten und Teilnehmer im Einzelunterricht und Klassenstunden ausgewählter Gesangsliteratur. Im Zentrum der Kursarbeit stehen hierbei die besonderen Anforderungen von Auftrittssituationen, heißt es in dem Pressetext. Trainiert werden der möglichst stilsichere und souveräne Umgang mit solchen Situationen unter Wahrung des persönlichen musikalischen Ausdrucks. Der Eintritt zu dem Abschlusskonzert in Schloss Achberg am Sonntag, 22. September, um 11 Uhr ist frei.

Paola Francesca Natale wurde in Matera geboren und studierte am Conservatorio „Domenico Cimarosa“ in Avellino. Sie war Stipendiatin beim Teatro dell'Opera in Rom und vervollständigte ihre Ausbildung in Meisterkurse unter anderem von Elio Battaglia, Luigi Alva, Olivera Milyakovic und Magda Olivero. Natale erhielt zahlreiche Auszeichnungen und hat unter der Leitung von Meister wie Rene Clemencic, Evelino Pidò, Claudio Abbado gesungen. Sie sang außerdem zusammen mit Interpreten wie Placido Domingo, Mariella Devia, Maria Guleghina, Giuseppe Sabatini, Renato Bruson und Leo Nucci. Nach ihrer Lehrtätigkeit am Conservatorio „Domenico Cimarosa“ in Avellino, wurde Paola Francesca Natale im Januar 2019 an das Conservatorio „Benedetto Marcello“ in Venedig als Professorin für Gesang berufen.