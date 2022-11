Martinsfest im Kindergarten St. Christophorus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Langsam dämmert es. Das letzte Abendrot wetteifert mit den ersten bunt leuchtenden Martinslaternen. Flugs füllt sich das Obstgärtle hinter dem Martin-Grisar-Haus mit einer Schar fröhlicher Kinder. Frau Hoffmann, die Leiterin des Kindergartens, eröffnet das Martinsfest mit dem traditionellen Laternentanz.

Jetzt können die Vorschulkinder zeigen, was sie in den letzten Tagen gelernt haben. Dann taucht plötzlich aus dem Dunkel St. Martin hoch zu Pferd auf. Weithin leuchtet sein purpurroter Mantel. Gespannt lauschen die Kinder der Martinsgeschichte. Sie fühlen mit dem Bettler mit, der nur spärlich bekleidet der eisigen Kälte ausgesetzt ist und sie bewundern St. Martin, wie selbstlos und barmherzig er seinen warmen Mantel mit dem armen Mann teilt.

Weiter geht es mit dem Laternenumzug durch das Dorf zur Pfarrkirche. Hinter St. Martin, der mit seinem Ross den Zug anführt, folgen die Kinder mit ihren selbst gebastelten und in allen Farben leuchtenden Laternen. Natürlich darf auf dem Weg das Lied „Laterne, Laterne“ nicht fehlen, das haben die Kinder ja fleißig während der letzten Tage geübt. Beim Einzug in die Kirche ist zwischen dem aufgeregten und fröhlichen Geplapper der Kinder eine zarte Melodie zur Einstimmung zu hören.

Die Pastoralreferentin Mirjam Schweizer hat eine Geschichte zum Thema „Teilen“ mitgebracht. Zwei Kinder teilen Licht, das durch das Teilen heller und größer wird. Die Kinder spielen das spannende Experiment nach. Zuerst darf Tim seine Laterne anzünden, ein erster heller Schein erfüllt die Kirche. Dann ist Quendolin an der Reihe, dann Anni, und nach und nach zünden alle Kinder ihre Laternen an und erhellen die eben noch dunkle Kirche. Das fühlt sich ein bisschen an wie St. Martin. Und zur Bekräftigung dieses Gedankens wird zum Abschluss das Lied „Ein bisschen so wie Martin möcht‘ ich manchmal sein“ angestimmt. Zum Ausklang warten im Kindergarten noch heiße Getränke, Brezeln und Wienerle. Und so wird im Garten und in den Gruppenräumen noch angeregt weitergefeiert.