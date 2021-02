Lindauer Zeitung veranstaltet auch in Achberg ein Wahlforum

Riesenglück für einen Tipper aus dem Raum Bad Saulgau: Weil der Jackpot in der Zusatzlotterie Spiel 77 bei der Ziehung an Aschermittwoch geleert wurde, haben sechs richtige Endziffern dem anonymen Gewinner exakt 4 058 296,20 Euro gebracht. Der Tipper gab seinen Spielschein in einer Annahmestelle in der Nähe von Bad Saulgau ab. Sein Einsatz waren 8,90 Euro.

Zum unerwartet hohen Geldsegen in der Lotto-Zusatzlotterie führten ein Ja-Kreuz für 2,50 Euro und die sechs richtigen Endziffern 439702 der insgesamt siebenstelligen Spiel ...